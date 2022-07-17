بايدن والكاظمي يؤكدان المضيّ بالتنسيق (الاخبار)

كتبت “الاخبار”:
أكد كل من الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على التزامهما بالتنسيق الأمنيّ وفقاً لاتفاق الإطار الاستراتيجي، فيما أثنى الرئيس الأميركي على الدور الديبلوماسي الذي يلعبه العراق في المنطقة.
والتقى الطرفان في جدّة بالمملكة العربية السعودية، في لقاء ثنائي جمعهما على هامش القمة التي جمعت الولايات المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والعراق، ومصر، والأردن، اليوم.
وذكر بيان مشترك صدر بعد اللقاء، أن الزعيمان أكدا على «التزامهما المتبادل بالشراكة الثنائية القوية بين العراق والولايات المتحدة، وفقاً لاتفاق الإطار الاستراتيجي، وعزمهما على المضي بالتنسيق الأمني؛ لضمان عدم عودة داعش من جديد».
وأضاف البيان أن «الطرفان شددا على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تستجيب لإرادة الشعب العراقي، واحترام ديمقراطية العراق واستقلاله؛ حيث أكد بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة؛ لوجود عراق مستقرّ وموحد ومزدهر وذي سيادة، ويشمل ذلك إقليم كردستان».
اتفاق الإطار الاستراتيجي
وفي السياق، جدد الزعيمان التزامهما باتفاق الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، الذي ينظّم مجمل العلاقة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية بين البلدين. وأعاد بايدن التأكيد على «دعمه للعراق في معركته ضد الإرهاب»، وأكد أن «عراقاً قوياً قادراً على الدفاع عن نفسه، يمثّل عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار في المنطقة».
ووفقاً للبيان، فإن الطرفان «اتفقا على أن التعاون الوثيق في الشؤون العسكرية والأمنية، ومجمل الدعم للعراق لمواجهة الإرهاب، كان عاملاً مصيرياً في ضمان هزيمة داعش نهائياً».
بايدن يثني على دور العراق الديبلوماسي
كذلك، أثنى الرئيس الأميركي على الدور الديبلوماسي الذي أدّاه العراق، معتبراً أنه يؤدّي إلى «المزيد من الاستقرار والازدهار والعلاقات بين دول المنطقة». وأضاف أن «الاتفاقات التاريخية التي تمّت مؤخراً بين العراق وهيئة الربط الخليجي، ستوفّر الطاقة بأسعار مناسبة للعراق، وتساعده في مساعي الايفاء باحتياجات مواطنيه».
ورحّب بايدن بمبادرة الكاظمي لرأب الصدع بين السعودية وإيران، بعقد مباحثات في بغداد. كما أثنى على انعقاد مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، وعلى «العلاقة المتميزة بين العراق، والأردن، ومصر، التي تقف الولايات المتحدة على الاستعداد لدعمها».
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا