بايدن وصل إلى المكسيك لحضور قمّة لقادة أميركا الشماليّة

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المكسيك، في أوّل زيارة رسميّة له إلى هذا البلد بعد نحو عامين على تولّيه منصبه، على أن يحضر قمة لقادة أميركا الشماليّة، وذلك بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وكان في استقبال بايدن نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عندما نزل من طائرة الرئاسة التي هبطت الساعة 19,23 (01,23 ت غ). ويعقد الرجلان اجتماعات ثنائيّة اليوم، قبل قمّة لزعماء أميركا الشماليّة الثلثاء في مكسيكو مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وكان بايدن توجّه في وقت سابق الأحد إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، لزيارة إل باسو، نقطة العبور في ولاية تكساس والتي تشكل محور الجدل حول الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا