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بحث في أزمة النازحين بين باسيل وسفير الإتحاد الأوروبي… ماذا في التفاصيل؟￼
محلي
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الأربعاء 27 تموز 2022
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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير الكويت عبد العال سليمان القناعي في زيارة وداعية. وجرى عرض العلاقة بين البلدين وأهميتها في ضوء الدعم المستمر الذي تقدمه الكويت للبنان وخصوصا عبر تقديمات الصندوق الكويتي، وكذلك إبدائها الرغبة والنية في إعادة بناء إهراءات القمح.
كما استقبل سفير الإتحاد الأوروبي رالف طراف، وعرض معه الأوضاع العامة، والإصلاحات المالية الضرورية واللازمة للبرنامج مع صندوق النقد الدولي. وتطرق البحث الى أزمة النازحين السوريين وضرورة عودتهم الى بلاده، وكذلك الى الأزمة الروسية – الأوكرانية وانعكاساتها على أوروبا.

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