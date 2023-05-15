بحصلي: أي ارتفاع للرسوم سيؤدي تلقائيا إلى ارتفاع في الاسعار

أعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن اي ارتفاع للرسوم سيؤدي تلقائياً الى ارتفاع في الاسعار.
وأضاف في حديث إلى “صوت لبنان”: قسم من المواد الغذائية لن يتأثر بالدولار الجمركي كالسكر والحبوب والأرزّ بينما المعلبات، الخضار، الفواكه والأجبان سيلحقها ارتفاعات في سعرها الى 15% من ما كانت عليه منذ شهر حين كان الدولار الجمركي 45 الفاً.
وتابع: نحن مع ان تسترد الدولة اللبنانية جماركها لكن هناك مداخيل أخرى يمكن ان تلجأ اليها بدلاً من جيب المواطن كالأملاك البحرية ووقف التهريب.
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