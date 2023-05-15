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بحصلي: أي ارتفاع للرسوم سيؤدي تلقائيا إلى ارتفاع في الاسعار
محلي
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الإثنين 15 أيار 2023
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أعلن رئيس  نقابة مستوردي المواد الغذائية  هاني بحصلي أن اي ارتفاع للرسوم سيؤدي تلقائياً الى ارتفاع في الاسعار.

وأضاف في حديث إلى “صوت لبنان”: قسم من المواد الغذائية لن يتأثر بالدولار الجمركي كالسكر والحبوب والأرزّ بينما المعلبات، الخضار، الفواكه والأجبان سيلحقها ارتفاعات في سعرها الى 15% من ما كانت عليه منذ شهر حين كان الدولار الجمركي  45 الفاً.

وتابع: نحن مع ان تسترد الدولة اللبنانية جماركها لكن هناك مداخيل أخرى يمكن ان تلجأ اليها بدلاً من جيب المواطن كالأملاك البحرية ووقف التهريب.

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