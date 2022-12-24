بحضور الراعي… مزار سيدة حريصا يحتفل بالميلاد

احتفل مزار سيدة لبنان حريصا بيوم الطفل من خلال شعار “العيد عنا غير”، وتوافد الى الباحة الخارجية آلاف الأطفال من مختلف المناطق للمشاركة بفرحة العيد.
افتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاحتفال بالصلاة، وبارك الاطفال وذويهم، وعايد الحضور بكلمة.
بعد ذلك، وصل موكب ضخم من السيارات والدراجات تحمل 40 بابا نويل، بالاضافة الى شخصيات عدة محببة للاطفال، على أنغام ألحان وتراتيل ميلادية. ترجلت الشخصيات الى الساحة وسط تصفيق الحضور وهيصة الاطفال، ليضفوا على العيد رونقا وجمالا، فتوجه اليهم الاطفال لأخذ الصور التذكارية.
ثم عادت الحماسة عند استقبال الاطفال مجددا 10 بابا نويل من الجيش اللبناني – فوج المجوقل، نزلوا من أعلى نقطة من البازيليك على الحبال الى الساحة.
في ختام الاحتفال، شكر رئيس المزار الأب فادي تابت كل من ساهم في إنجاح المهرجان، وتوجه الى الاطفال واهاليهم بالمعايدة، ودعاهم للتوجه لتسلم هداياهم، وقامت فرقة من شبيبة الارز بتنظيم وتوزيع الهدايا على الاطفال بحسب الاعمار.
“تلفزيون لبنان”
وعلى هامش الاحتفال، حيا الراعي في حديث الى “تلفزيون لبنان” المؤسسة، مؤكدا “دور التلفزيون في التوجه إلى جميع اللبنانيين من دون أي تفرقة”. وقال: “من خلال تلفزيون لبنان، أريد أن أحيي مديرته العامة السيدة فيفيان لبس وكل المعاونين لها والفاعلين ضمن التلفزيون الذي نحبه ودخل إلى قلوب الناس والمنازل ببرامجه الجديدة وانفتاحه على الجميع”.
وختم: “من خلال تلفزيون لبنان، أحيي كل اللبنانيين والعائلات وخصوصا الأطفال، لأن عيد الميلاد عيدهم، وأتمنى لهم أن يعيشوا مثل يسوع وينموا بالقامة والحكمة والنعمة أمام الله والناس”.
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