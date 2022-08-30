بخاري: ضبطنا 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان منذ 2015￼

أعلن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الثلاثاء أن السلطات السعودية ضبطت 700 مليون من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان منذ العام 2015.
وقال بخاري للصحافيين بعد لقائه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي: “تجاوز إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من قبل مهربي المخدرات التي، للأسف الشديد، كان مصدرها الجمهورية اللبنانية أو تمر عبرها، 700 مليون حبة مخدر ومئات الكيلوغرامات من الحشيش المخدر خلال الثمان سنوات الماضية أي منذ 2015”.
وكثفت السلطات اللبنانية جهودها لإحباط عمليات التهريب خصوصًا بعد انتقادات من دول خليجية على رأسها السعودية التي تشكل وجهة أساسية لحبوب الكبتاغون المخدرة.
وأشار بخاري إلى أننا “لمسنا أن هناك عمليات نوعية إنعكست بإجراءات دقيقة ومميزة في مجال مكافحة المخدرات”، لافتًا إلى أن جهود السعودية في مجال مكافحة آفة المخدرات تكشف حقيقة عن حجم التحدي الذي تواجهه”.
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