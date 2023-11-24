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بخاري يستعرض مع نظيره المصري الجديد العلاقات الثنائية بين البلدين
إقليمي/دولي
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الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
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استعرض السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، مع السفير المصري الجديد لدى لبنان علاء موسى، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، على الصعد كلها والتعاون المشترك، بين السفارتين، في المجالات كلها.

وفي اللقاء، تم التباحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية خصوصًا، ما تتعرض له غزة من إعتداءات إسرائيلية وفي عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

ورحب السفير بخاري بنظيره المصري، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة سفيرًا لبلاده لدى الجمهورية اللبنانية.

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