بدءاً من 6 تموز.. تسعيرة المولدات الخاصة بالدولار لـ”كل يوم بيومه”!

“بعد اجتماع أصحاب المولدات الخاصة مع وزارة الطاقة، اجتمع اصحاب المولدات الخاصة واتفقوا على الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة لأول خمسة ايام من شهر تموز 2022 فقط وابتداء من يوم 6 تموز 2022 سيعتمدون تسعيرة سعر الصرف للسوق الموازية لكل يوم بيومه وقبضها بالليرة اللبنانية، هذا ويتفهم اصحاب المولدات الخاصة الظروف التي يمر بها المشتركون عموماً كما يتمنون من مشتركيهم تفّهم الظروف لأصحاب المولدات لناحية الاستمرار في تأمين التغذية من خلال تأمين الدولار لشراء المحروقات”.
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