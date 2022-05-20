بريطانيا توفر لقاح الجدري مع انتشار إصابات “جدري القرود” في أوروبا

افادت وكالة “رويترز” ان العدد القليل من الإصابات بمرض جدري القرود في بريطانيا دفع السلطات إلى تطعيم بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة به بلقاح الجدري، بينما تم تأكيد عدد قليل من الحالات في أجزاء من أوروبا.
وهناك سلالتان رئيسيتان الأولى سلالة الكونغو، وهي أكثر خطورة إذ تصل نسبة الوفيات بها إلى 10 بالمئة. والأخرى هي سلالة غرب أفريقيا ويبلغ معدل الوفيات بها حوالي واحد بالمئة.
وسجلت بريطانيا تسع حالات من سلالة غرب أفريقيا حتى الآن.
وقال المتحدث باسم “وكالة الأمن الصحي البريطانية”: “إنه لا يوجد لقاح محدد لجدري القرود، لكن لقاح الجدري يوفر بعض الحماية”.
وتشير البيانات إلى أن اللقاحات التي يتم استخدامها للقضاء على الجدري فعالة بنسبة تصل إلى 85 بالمئة ضد جدري القرود، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
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