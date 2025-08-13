بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبلغ الأمم المتحدة استعدادها لإعادة فرض عقوبات على إيران

أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أنها مستعدة “لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران ما لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي لملف طهران النووي بحلول نهاية آب،” بحسب ما جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة.
وشدد وزراء خارجية الدول الثلاث في الرسالة التي حصلت وكالة “فرانس برس” على نسخة منها على أنهم “أوضحوا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإنهم مستعدون لتفعيل آلية الزناد التي تسمح بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران”.
