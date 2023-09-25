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بري إستقبل أحمد الحريري في حضور رئيس بلدية مجدل عنجر وبحثا معهما شؤونا مطلبية
محلي
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الإثنين 25 أيلول 2023
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة النواب في عين التينة، الامين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري، في حضور رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين ونائب رئيس بلدية سعدنايل مروان طرابلسي حيث جرى عرض للاوضاع العامة وشؤونا مطلبية.

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