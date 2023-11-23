بري: بيزعلوا لما قول المشكل مسيحي مسيحي

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه “سيدعو لجلسة تشريعية في النصف الأول من الشهر المقبل بجدول متكامل”.
وقال في حديث تلفزيوني: “إذا حضر حزب القوات اللبنانية الى الجلسة أهلا وسهلا وإذا لم يحضر فيناقضون أنفسهم بأنفسِهم في هذه الحالة”.
وعن إشكالية قيادة الجيش، أوضح بري، أن”‘رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يريد التعيين، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يريد التمديد “وبيزعلوا مني لما قول المشكل مسيحي مسيحي”.
وأكد، أن “الخيارات محصورة بين التعيين أو التمديد ولا خيار ثالث ولا تكليف”.
من جهة ثانية، اعتبر بري أن “حزب الله يحافظ على قواعد الاشتباك منذ اليوم الاول وأهدافه عسكرية، بينما الجيش الاسرائيلي مستمر في مجازره”.
وأشار إلى، أنه “إذا حصل إخلال في غزة سيحصل إخلال في لبنان على اعتبار أن ما يحصل في الجنوب هو من أجل غزة”.
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