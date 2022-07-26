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بري حول الترسيم البحري: ربما نحصل على أكثر من خط 29￼
محلي
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الثلاثاء 26 تموز 2022
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي مداخلة له حول موضوع الترسيم البحري مع فلسطين المحتلة أن اتفاق الاطار الذي يحاولون التنصل منه لا يتكلم عن خطوط انما يتكلم عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة في الناقورة ونحن اتفقنا خلال اجتماع بعبدا مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالذهاب الى الناقورة وفقا لاتفاق الاطار، ربما نحصل على أكثر من خط 29، نحن لم نتكلم عن خطوط نحن ننتظر مجيء الموفد الاميركي خلال ايام وذاهبون الى الناقورة وهذا ايضا ناقشناه في كتلة التنمية ومتمسكون بهذا الامر.

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