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بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الخميس المقبل
محلي
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الثلاثاء 13 حزيران 2023
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دعا رئيس مجلس النواب  نبيه بري الى جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة،  الادارة والعدل ، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية،  الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، والتربية والتعليم العالي والثقافة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 15 حزيران 2023 وذلك لدرس جدول اعمال التالي :
 ١-  اقتراح القانون الرامي الى فتح إعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها المقدم من النواب الياس بو صعب ، سجيع عطية، علي حسن خليل،  جهاد الصمد وبلال عبد الله .
2 – متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

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