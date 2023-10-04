بري للأسد: قادر على أن يستولد من مدرسة “تشرين” نصرا لسوريا

لمناسبة الذكرى الـ 50 لإنتصارات أكتوبر وحرب تشرين التحريرية، أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوري بشار الأسد مهنئًا بالمناسبة.
ومما جاء في برقية الرئيس بري للرئيس المصري: “بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر التي إجترحت فيها مصر وجيشها الباسل أسطورة مضيئة في تاريخها وتاريخ أمتنا العربية عبورًا من “ضفة” الى “ضفة” نحو التحرير وإستعادة الحقوق يسعدني في هذه المناسبة المجيدة بإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أن أتوجه من سيادتكم ومن القوات المسلحة المصرية ومن الشعب المصري بأحر التهاني وأطيب الأمنيات سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم وعلى مصر جيشًا وشعبًا بموفور الصحة والأمن والإستقرار والمنعة والإقتدار”.
وللغاية نفسها، أبرق رئيس المجلس للرئيس السوري بشار الأسد وجاء في نص البرقية: “يسعدني بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب تشرين التحريرية المجيدة أن أتوجه من سيادتكم ومن قيادة وضباط وأفراد الجيش العربي السوري الباسل ومن الشعب السوري بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمنيات، وننتهزها مناسبة للإعراب عن ثقتنا أن من صنع ملحمة النصر في تشرين وسطر ملاحم البطولة والفداء في سبيل تحرير الأرض وإستعادة الحقوق من رجس الإحتلال الإسرائيلي ويستكملها الآن في مواجهة الحرب التي تشن على سورية عدوانًا صهيونيًا وإرهابًا تكفيريًا على حد سواء وحصارًا لا إنسانيًا، بالتأكيد قادر على أن يستولد على الدوام من مدرسة “تشرين” التحرير نصرًا جديدًا لسورية وللأمة”.
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