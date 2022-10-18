بري للنواب التغيريين: أنا مستعد للمضي بمسعى حتى لو كان كل النواب المستبدلين من كتلتي وأنا أتعهد بذلك￼

قال رئيس مجلس النواب نبيه وقبل البدء بعملية الإقتراع لإنتخابات عضوية لجنة الادارة والعدل وبعد ترشح النائب حليمة القعقور ومطالبة النواب التغييريين عبر النائب ملحم خلف بالذهاب نحو التوافق: كما هو معلوم ان دولة نائب رئيس المجلس النواب الياس أبو صعب كان ومنذ عدة ايام يعمل من أجل الوصول الى توافق يقضي بتمثيل كافة الكتل الغير ممثلة في اللجان وخاصة من النواب التغييريين ولكن مساء أمس بفشل هذه المساعي وأن الامر مش ماشي !! والدليل ما حدث من ترشيحات وأضاف الرئيس بري : حتى ان المسعى كان يقضي بأن يحل احد النواب التغييرين مكان نائب اخر حتى لو كان من كتلتي وحتى ولو كان كافة نواب المستبدلين من كتلتي انا اتعهد بذلك !!
وتابع : والان النائب الاستاذ ميشال معوض تكلم معي ومعكم في نفس المسعى انا لا زلت مستعدا لذلك وعلى سبيل المثال ان نستبدل احد اعضاء كتلتي في لجنة الادارة والعدل بزميل آخر من نواب التغيير كالنقيب ملحم خلف ، هذا الكلام قلته وتعهدت به على أساس ان يحصل التفاهم كسلة متكاملة لكنكم كسرتم الإتفاق وذهبتم الى الانتخابات .
ورداً على سؤال من احد النواب فيما اذا كان هناك من مونة عليه ( اي على الرئيس بري ) في هذا المجال ؟ اجاب رئيس المجلس : ما حدا بمون عليي الا الله !!
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