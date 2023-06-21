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بري: لم يعد جائزاً تجاهل تداعيات أزمة النازحين السوريين (اللواء)
محلي
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الأربعاء 21 حزيران 2023
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

نقل عن الرئيس نبيه بري قوله انه «لم يعد جائزاً لا اخلاقياً ولا انسانياً ولا قانونياً تجاهل التداعيات الناجمة عن ازمة النازحين السوريين»، معرباً عن امله في ايجاد حل للنزوح نظراً لعجز لبنان عن تحمل تداعياتها.

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