بري: لم يعد جائزاً تجاهل تداعيات أزمة النازحين السوريين (اللواء)

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
نقل عن الرئيس نبيه بري قوله انه «لم يعد جائزاً لا اخلاقياً ولا انسانياً ولا قانونياً تجاهل التداعيات الناجمة عن ازمة النازحين السوريين»، معرباً عن امله في ايجاد حل للنزوح نظراً لعجز لبنان عن تحمل تداعياتها.
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
نقل عن الرئيس نبيه بري قوله انه «لم يعد جائزاً لا اخلاقياً ولا انسانياً ولا قانونياً تجاهل التداعيات الناجمة عن ازمة النازحين السوريين»، معرباً عن امله في ايجاد حل للنزوح نظراً لعجز لبنان عن تحمل تداعياتها.
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