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بري لن يدعو الى جلسة… (البناء)
محلي
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الثلاثاء 06 أيلول 2022
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كتبت جريدة البناء تقول: قالت أوساط مجلسية لـ «البناء» إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو الى جلسة قبل توافر الظروف المناسبة للانتخاب وبعد تبلور الصورة الرئاسية من مرشحين وتحالفات بعد استكمال المشاورات بين الكتل النيابية والقوى السياسية.

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