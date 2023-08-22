بري من المطار: في هذه العتمة يأتي يوم فرح

ادلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مطار رفيق الحريري الدولي وقبل توجهه ورئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس نجيب ميقاتي على متن طوافة تابعة لشركة توتال اقلتهما لتفقد منصة التنقيب عن الثروة الغازية في البلوك رقم 9 في المياه اللبنانية الجنوبية بتصريح جاء فيه :
في هذه العتمة يأتي يوم فرح عملت له سنوات طوال الى أن كان إتفاق الإطار الذي أعلنته من عين التينة بتاريخ العاشر من تشرين الأول عام ٢٠٢٠ .
متوجهاً الى الباري عز وجل ان لا ينقضي بضعة شهور إلا ويمن على لبنان بدفقٌ من كرمه ، مما يشكل بداية لإزاحة الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان وشعبه وكذلك بتوافق اللبنانيين على إنتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي نتخبط به .
والله المستجاب …وكل أمل .
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