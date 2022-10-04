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بري وقع مشروع موازنة 2022 وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء
محلي
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الثلاثاء 04 تشرين الأول 2022
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وقع رئيس مجلس النواب  نبيه بري مشروع موازنة عام 2022 وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء.

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