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بري وميقاتي: موضوع المؤسسة العسكرية يجب مقاربته بهدوء وروية ويمكن الوصول الى نتائج
محلي
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الخميس 26 تشرين الأول 2023
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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي .
الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي تداولا بكافة العناوين والقضايا والمستجدات ومن بينها موضوع المؤسسة العسكرية التي كل أنظار اللبنانيين تتجه نحوها لجهة تعزيزها والحفاظ عليها بإعتبارها المؤسسة الوطنية الجامعة والحاضنة لتطلعات اللبنانيين في أمنهم وحفظ سيادة وطنهم .
وأكدا على أن موضوع المؤسسة العسكريه يجب مقاربته بهدوء وروية ويمكن الوصول الى النتائج المرجوة إن شاء الله .

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