بري وميقاتي وشخصيات رسمية ودينية هنأت زكريا بانتخابه مفتيا لعكار

تلقى مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا اتصالات تهنئة من عدد من الشخصيات الرسمية والسياسية أبرزهم: رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الرئيس فؤاد السنيورة، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، النواب: محمد سليمان، محمد يحيى وأشرف ريفي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، سفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري، الوزراء والنواب السابقون: بهية الحريري، طلال المرعبي، سمير الجسر ، النائب السابق قاسم عبد العزيز، طارق المرعبي، هادي حبيش، وجيه البعريني، جمال اسماعيل، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير، محافظ عكار عماد اللبكي، رئيس المحاكم الشرعية محمد عساف، المفتي محمد رشيد قباني، نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى عمر مسقاوي وعضو المجلس الشيخ فايز سيف، المطران يوسف سويف، مفتي صور مدرار الحبال، اللواء محمود الاسمر، رئيس مخابرات الشمال العميد نزيه البقاعي، رئيس المركز الإسلامي في بريستون بمالبورن – استراليا طارق النشار ورئيس مركز الدعوة الاسلامية لأمريكا اللاتينية – ساوباولو البرازيل أحمد علي الصيفي.
زوار
وزار منزل آل زكريا مهنئا، منسق عام “تيار العزم” في عكار الدكتور هيثم عز الدين ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي مع وفد مرافق، النائب وليد البعريني، رئيس دائرة الاوقاف في عكار الشيخ مالك جديدة مع وفد علمائي، رؤساء بلديات: مشتى حسن محمد الخالد، فنيدق سميح عبد الحي، مشمش محمد بري، بزال حاتم عثمان، بيت يونس خضر العيش، آمر فصيلة مشمش الرائد يوسف دكوير، المونسنيور الياس حنا، وفد من العشائر العربية برئاسة الشيخ بسام العبادي والشيخ ابو تركي زعيم عشيرة الزريقات – تركيا ووفود تربوية واجتماعية وشعبية.
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