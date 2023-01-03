بري يبحث مع السفير المصري وسليم والنصراوي في الاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.
واستقبل بري وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في زيارة شكر للرئيس بري على التعزية بوفاة شقيقته. وتم في خلال الزيارة البحث في الاوضاع العامة وبخاصة الامنية منها.
ومن زوار الرئيس بري: القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين عبد الإله النصراوي، وكان بحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان العراق.
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