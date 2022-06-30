بري يبرق للرئيس المصري مهنئاً بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يوليو

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئاً بالذكرى السنوية لثورة الثلاثين من يوليو حزيران 2013 وجاء في نص البرقية : “سيادة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ، يسعدني بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الثلاثين من (يوليو) حزيران عام 2013 المجيدة ، أن أتوجه بإسمي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني من سيادتكم ومن الشعب المصري وجيشه الباسل ومن الأطر النقابية والطلابية والمهنية كافة في جمهورية مصر العربية بتحية إجلال وتقدير على تلاحمهم الأسطوري في ذلك اليوم التاريخي ليثبتوا فيه أن مصر “الكنانة ” و”النيل ” في ثوابتها وموقعها ودورها الوطني والقومي هي الأكثر صدقاً ويقيناً وثباتاً من أجل قضاياها وقضايا الأمة “.
وأضاف : “بهذه المناسبة الوطنية والقومية نسأل الله لسيادتكم دوام التوفيق والسداد في قيادة الشقيقة الكبرى مصر نحو مزيد من القوة والإقتدار وللشعب المصري حكومةً وبرلماناً وجيشاً دوام التقدم والمنعة والإستقرار والإزدهار “.
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