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بري يبرق لنظيره الاوسترالي مهنئا
محلي
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الأربعاء 17 آب 2022
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 أبرق رئيس مجلس النواب نبيه  بري لنظيره الاسترالي ميلتون ديك مهنئاً بانتخابه رئيساً للمجلس النيابي الاسترالي متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة وان “يكون ذلك فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين التشريعتين في البلدين الصديقين “.

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