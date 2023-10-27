بري يدعو اللجان المشتركة لجلسة لمناقشة خطة الطوارئ الوطنية

دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لجان المال والموازنة ، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ، التربية والتعليم العالي والثقافة ، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الإعلام والإتصالات ، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، شؤون المهجرين ، حقوق الإنسان المرأه والطفل البيئة ، الى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 31 تشرين الاول 2023 وذلك لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ الوطنية لتعزيز الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي
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