بري يدعو “المال والموازنة” و”الإدارة والعدل” إلى جلسة الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 26 نيسان 2022، وذلك لمتابعة متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وإستكمال النقاش فيه على ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له بموجب مذكرة بشأن السياسات الإقتصادية والمالية بتاريخ 21/04/22.
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