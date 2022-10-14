بري يدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 22 تشرين الاول 2022 وذلك لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية وسيلي هذه الجلسة جلسة تشريعية .
جدول الاعمال
وفي ما يأتي جدول اعمال الجلسة التشريعية:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة / 35 / من الفصل الأول
من الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 و تعديلاته( قانون الدفاع الوطني ).
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 ، تعديل نص المادة السابعة عشرةمن القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 ( نظام الكلية الحربية في لبنان ).
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 : طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح ( فقط مواد المشروع ).
4 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9903، طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للإنشاء و التعمير لتنفيذ مشروع تعزيزإستجابة لبنان لجائحة كوفيد ــ 19 0
5- مرســـــــــــــوم رقـــــــم 10016 ، إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريـــــخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف ، و المادة /150/ من القانون المنفّذ بالمرسوم رقــم 13513 تاريــخ 1/8/1963 و( قانون النقد و التسليف) و المادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 و تعديلاتــــــــــه
( قانون الإجراءات الضريبية ) .و المادة 103 من المرسوم الإشتراعي رقـــــم 144تاريــــــخ 12/6/1959و تعديلاته ( قانون ضريبة الدخل ).
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