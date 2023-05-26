بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة الاربعاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 31 ايار 2023 وذلك لدرس جدول الاعمال الاتي :
1- إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام “الدخل الاساسي الشامل” ( قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي .
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية .
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