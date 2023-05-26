موقع البرامج
نشرات الأخبار
بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة الاربعاء المقبل
محلي
|
الجمعة 26 أيار 2023
Post Views: 689

 دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لجان المال والموازنة ،  الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 31 ايار  2023  وذلك لدرس جدول الاعمال الاتي : 
 
1-  إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق  نظام “الدخل الاساسي الشامل” ( قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي .

 2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية .

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com