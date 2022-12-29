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بري يرد على الرئيس عون
محلي
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الخميس 29 كانون الأول 2022
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رداً على ما جاء في مقابلة الرئيس السابق ميشال عون على قناة الـ OTV، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “بدءاً وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر!”


وكان عون اعتبر ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو المسؤول الاول عن ما وصل اليه البلد. وكشف في حديث للـ “أو تي في”، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو من أبرز المعرقلين لعهده.

الرئيس عون: بري أبرز المعرقلين لعهدي وحاكم المركزي المسؤول الأول عما وصلنا إليه
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