بري يستقبل فيروزنيا مودعا ويتسلم تقرير البعثة الاوروبية حول الانتخابات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده في لبنان. وتم في خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما إستقبل بري رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في لبنان جورج هولفيني ونائب رئيس البعثة ياريك دوماينسكي والوفد المرافق، في حضور سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف.
وسلم وفد البعثة الرئيس بري التقرير النهائي الذي وضعته البعثة حول الانتخابات النيابية 2022.
واستقبل بري الوزير السابق فيصل كرامي وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.
مخزومي
ومن زوار الرئيس بري: النائب فؤاد مخزومي الذي قال بعد اللقاء :” لقاؤنا مع دولة الرئيس كان في البداية لبحث الاوضاع العامة التي نمر بها وخاصة بعدما بدأ مجلس النواب العمل على المواضيع الاقتصادية. وهناك موضوعان أساسيان، نعتبر انه يجب بحثهما: موضوع ترسيم الحدود لان هذا موضوع أساسي للمرحلة القادمة من أجل عملية تنفيس الاوضاع في المنطقة والموضوع الثاني هو موضوع مشاكلنا الاقتصادية. وكما يعلم الجميع ان هناك خطة وعملية اعادة اموال المودعين التي طرحتها الحكومة والتي نحن لا نراها مشروعا فعليا، يمكن ان يضمن حقوق الناس. من هنا نحن في كلامنا مع دولة الرئيس يجب ان نعمل كمجلس نواب من أجل الوصول الى أفكار حتى نساعد في عملية حل مشكلة اموال المودعين اولا وعملية اعادة الثقة في هذا البلد والنظام المصرفي ثانيا وايجاد حلول اقتصادية ثالثا، لان اهلنا بصراحة وضعهم تحت خط الفقر”.
وتابع :” نحن في بيروت لدينا مشكلتان اساسيتان : مشكلة الكهرباء ومشكلة المياه. بالنسبة الى مشكلة الكهرباء، انا شخصيا ومؤسسة مخزومي حاولنا حل قسم منها بعملية اضاءة على الطاقة الشمسية لشوارع بيروت التجارية والسكنية. لكن تبقى مشكلة الكهرباء، وهي في ما يتعلق بموضوع البيوت. وهنا دولة الرئيس تفهم الموضوع وسوف يدعو الى اجتماع للجنة الاشغال لبحث موضوع الماء والكهرباء ، موضوع الماء كلنا نعلم ان هذه شبكة عمرها فوق الخمسين سنة تستخدم فيها مادة الاسبستوس التي هي مضرة للصحة وبذات الوقت فيها نوع من التآكل وعدم الصيانة. وما رأيناه من اسبوعين من عطل في الانابيب و”الوصلات” ومهما قمنا بتغييرها ستبقى المشكلة هي ليست عملية التغيير والصيانة انما عملية الشبكة كاملة. ونحن سنقدم وقدمنا لشركة مياه بيروت وجبل لبنان انابيب “الفايبر كلاس” و”الوصلات” لتكون لديهم لمباشرة حل المشكلة لكن طلبنا موافقة دولة الرئيس الذي سوف يدعو لجنة الاشغال لايجاد حل كامل متكامل لموضوع المياه في بيروت وخاصة بتشغيل محطات الضخ التي عرضنا أيضا ان نقوم بتشغيلها شمسيا لانه بهذه الطريقة يكون لدينا حل متكامل وليس حلا مجتزأ”.
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