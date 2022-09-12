بري يعرض الاوضاع المالية مع الخليل ويلتقي غريو

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الهيئة الادارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي برئاسة احمد اسماعيل.
الوفد قدم للرئيس بري شرحا حول برامج عمل الجمعية ولجانها في المرحلة الحالية والمقبلة كما قدم الوفد له درعا تقديرا لجهوده في دعم الجمعية وأحد أبرز مؤسسيها .
واستقبل الرئيس بري ايضا السفيرة الفرنسية آن غريو حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجات والعلاقات الثنائية بين البلدين .
وبعد الظهر عرض رئيس المجلس الاوضاع المالية خلال لقائه وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل .
على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري لرئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل ولرئيس مجلس اللوردات البارون جون ماكفيل معزياً بوفا الملكة اليزابيث الثانية .
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا