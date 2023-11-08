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بري يلتقي السفير الفرنسي والحوت
محلي
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الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، السفير الفرنسي شدد خلال  اللقاء على أهمية تجنب لبنان توسع رقعة الصراع في المنطقة. 

واستقبل الرئيس بري رئيس بلدية صيدا حازم بديع حيث جرى عرض لأوضاع المدينة وشؤوناً خدماتية وإنمائية . 

كما استقبل رئيس المجلس ايضا رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط الميدل ايست محمد الحوت الذي وضع الرئيس بري في أجواء عمل الشركة والإجراءات التي إتخذتها وتتخذها في ظل الأوضاع الراهنة وما يجري في المنطقة ، الحوت نقل عن رئيس المجلس تنويهه بالجهود التي تقوم بها الشركة والعاملين فيها خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة. 

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