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بري يلتقي فرونتسكا وسفير بلغاريا
محلي
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الإثنين 18 أيلول 2023
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير بلغاريا الجديد يسن توموف في زيارة برتوكولية لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية. وتم في خلال الزيارة أيضا عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وبلغاريا.  

واستقبل بري المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا. 

ومن الزوار : ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف الذي قدم له دعوة لحضور مهرجان الصادقين السادس الذي تنظمه جمعية آل البيت الخيرية الذي سيقام في الثالث من تشرين الاول 2023.

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