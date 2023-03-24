برّي استقبل بو حبيب ودعا اللّجان للإجتماع الإثنين المقبل (اللواء)

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بعمل وزارة الخارجية والمغتربين.
كما استقبل رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية السيد يوسف محمد بيضون على رأس وفد من مجلس الأمناء في الجمعية.
على صعيد آخر تلقّى رئيس مجلس النواب برقية جوابية من الرئيس الصين شي جين بينغ شكره فيها على التهنئة بإعادة إنتخابه رئيساً لجمهورية الصين الشعبية لولاية رئاسية جديدة وجاء في برقية الرئيس الصيني: يطيب لي أن أعرب عن خالص الشكر على رسالة التهنئة التي بعثتموها إلي بمناسبة إنتخابي رئيساً لجمهورية الصين الشعبية.
وأضاف: إن الجانب الصيني يولي إهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات الصينية – اللبنانية وهو مستعد للعمل معاً من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات ودفع العلاقات الصينية اللبنانية نحو المزيد من التطور والتقدم.
كما تلقّى برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، وبرقية تهنئة مماثلة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ومن الرئيس سعد الحريري.
على صعيد آخر أيضاً دعا الرئيس بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 27 اذار 2023 وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:
١- إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 23 المقدم من النائب علي حسن خليل.
٢- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (السنة السجنية) المقدم من النائب قاسم هاشم.
٣- إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الشراء العام رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021 النافذ إعتباراً من 29/7/2022 المقدم من النواب علي حسن خليل جهاد الصمد وآلان عون.
٤- إقتراح قانون رامي الى تعديل الفقرة 3 من المادة 101 من قانون الشراء العام رقم 244/2021 تاريخ 19 تموز 2021 المقدم من النواب غادة أيوب، فادي كرم، رازي الحاج، جورج عدوان، غسان حاصباني، ونزيه متى.
٥- إقتراح القانون الرامي الى إستثناء الهيئة العليا للاغاثة من أحكام القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام) المقدم من النائب اديب عبد المسيح.
٦- اقتراح قانون رامي الى إرجاء تطبيق القانون الشراء العام على في لبنان على البلديات باستثناء بلديات مركز المحافظات المقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي ابو الحسن.
٧- اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963) المقدم من النائب زياد حواط.
٨- إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام «الدخل الاساسي الشامل» (قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي.
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