برّي: مشروع إسرائيلي لتجزئة المنطقة إلى دويلات طائفية متناحرة

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن “المشروع الإسرائيلي الذي يُنفّذ اليوم ليس قضاءً على القضية الفلسطينية، بل سقوط للأمن القومي العربي ومشروع تجزئة للمنطقة بأسرها إلى دويلات طائفية متناحرة”.
وفي الاجتماع الطارئ لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لفت برّي إلى أن “الدفاع عن فلسطين مسؤولية الأمّة جمعاء”.
ودعا برّي اتحاد المجالس إلى “مُطالبة الدول الأعضاء في المنظمة التي تقيم اتفاقيات مع إسرائيل بإلغاء هذه الاتفاقيات فوراً أو تجميد العمل بها، والمسارعة إلى تشكيل وفود حكومية تتحرّك وتتوزّع على كافة عواصم القرار في العالم لوقف حرب الإبادة على قطاع غزّة”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا