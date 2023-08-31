برّي: يجب إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل فوات الأوان والنظام الليبي أداة خبيثة

لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمته خلال إحياء ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، في الجناح، إلى “انّنا عملنا من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي ونؤكد انه كان يجب ان ينجز بالامس قبل واليوم وغدا قبل بعده وقبل فوات الاوان، ولا بدّ من المصارحة لتصويب مسار بعض الاطراف في الداخل لاسيما للوشاة”. وتابع: “أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية”.
وتوجّه إلى هذا الفريق، قائلًا: “مخطئون بالعنوان ولا تعرفون من أنا، و”خيطوا بغير مسلّة”.
وتابع: “45 عاما تبحر الكلمات حيث انت محراب صلاة ودرب جهاد عباءتك تمتد مساحة لوطن، 45 عاما انت حيث انت وكلما التمسنا طيفك نقرأ الحاضر نصرا وترسم لنا المستقبل فانت الصدر لنا دون العالمين او القبر . بعد 45 عاما على التمادي في جريمة الاخفاء هي سنوات يجب ان تكون كافية لمن يتجاهل في استبيان الخيط الابيض من الاسود في جريمة العصر ولماذا ارتكبت بحق لبنان والانسانية ولماذا اختيار الامام بشخصه”.
واشار بري في حديثه الى ان:” الامام الصدر مثل مشروع الخير المطلق في مواجهة الشر المطلق ومشاريع الشرذمة وتفتيت المنطقة لذلك استُهدف كمشروع نهضوي للبنان”.
واضاف بري:” السيد الصدر استهدف كشخص وكمشروع وعلى كل حر وشريف ان يقارب جريمة الاختطاف لكي ندرك خطورة طمس معالمها ونؤكد بان راس النظام الليبي المقبور معمر القذافي هم ادوات خبيثة لمشروع خبيث”.
واكد بري الالتزام والتمسك بمتابعة قضية الامام الصدر ورفيقيه وكل محاولات حرف الانظار والتشويش ونسج روايات ما هي إلا محاولات مكشوفة لتبرئة المجرمين.
وقال بري: “نحمل السلطات الليبية القائمة حاليا المسؤولية اذا ما استمرت في عدم تعاونها مع القضاء اللبناني وحجب المعطيات التي تفيد التحقيق العدلي”.
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