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برّي ينعى قياديّاً بارزاً في حماس: نخسره برلمانياً عريقاً
محلي
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السبت 18 تشرين الثاني 2023
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نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، الذي استشهد جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال بري في بيان النعي: “إنني باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي اللبناني اذ نتقدم من أسرة الشهيد، ومن كافة المنتديات والمنظمات والاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية بأحر التعازي، نضع هذه الجريمة مع غيرها من المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة برسم كل أحرار العالم وممثليهم في البرلمانات ومجالس الشورى، فهل من يردع إسرائيل لوقف آلة إبادتها وقتلها؟”.

وختم: “أحمد بحر نخسره برلمانياً عريقاً، وتربحه فلسطين مناضلاً شهيداً على طريق تحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرير والعودة”.

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