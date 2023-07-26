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بسام الترك يسأل عن مصير مساعدات سعودية بالمليارات للبنان! ويؤكد: التدقيق الجنائي وحده يكشف المستور!
نبض بيروت
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الأربعاء 26 تموز 2023
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نبض بيروت مع بسام الترك

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