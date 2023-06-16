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بشرى الخليل تقلب كل المقاييس: هل احترقت ورقة بري اميركياً؟
نبض بيروت
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الجمعة 16 حزيران 2023
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نبض بيروت مع بشرى الخليل

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