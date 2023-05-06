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بشرى الخليل توجه رسالة قاسية الى القاضي سهيل عبود… وهذا مأخذي على الحزب!
نبض بيروت
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السبت 06 أيار 2023
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نبض بيروت مع بشرى الخليل

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