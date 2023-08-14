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بشرى الخليل في تصريح ناري: من حقنا تعديل اتفاق الطائف… والترويكا خربت البلد!
نبض بيروت
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الإثنين 14 آب 2023
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نبض بيروت مع المحامية بشرى الخليل

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