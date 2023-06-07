بشرى سارة للمستفيدين من برنامج مساعدات “أمان”.. ستوزع بدءا من الغد

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، بعد تأخر عملية الدفع للمستفيدين من برنامج أمان، أن “عملية إرسال الرسائل النصية ستبدأ غدًا في 8 حزيران وستستمر على مدى 3 أيام، وتشمل 93,232 أسرة لبنانية. وتبلغ قيمة الأموال التي سيتم تحويلها ضمن برنامج أمان 20 مليون دولار”.
وأشار في بيان، إلى أنه “بالنسبة للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا، فستبدأ عملية تحويل المساعدات في 12 حزيران على أن تستمر لغاية 16 حزيران، وتشمل 66,632 أسرة لبنانية. وتبلغ قيمة الأموال التي سيتمّ تحويلها 8.5 مليون دولار. كما ستوزع خلال شهر حزيران 1900 بطاقة إضافية على أن يتم التحويل لها في آخر أسبوع من حزيران”.
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