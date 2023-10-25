بصواريخ جديدة… دعم أميركي لـ”القبة الحديدية” الإسرائيلية

قال مسؤول عسكري أميركي بارز، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعزز دعمها العسكري لإسرائيل من خلال تزويدها بأنظمة الدفاع الجوي “القبة الحديدية”.
والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستزود إسرائيل بصواريخ اعتراضية، يمكنها إطلاقها من أنظمة القبة الحديدية التي تمتلكها إسرائيل بالفعل.
وهذه الصواريخ مصممة لصد الهجمات قصيرة المدى وقذائف المدفعية، ولها “سجل نجاح قوي” وفق صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
وتشن الفصائل المسلحة في غزة بين الحين والآخر، هجمات صاروخية على مدن إسرائيلية، ردا على القصف العنيف على القطاع المحاصر.
وتقول إسرائيل إن منظومة القبة الحديدية تعترض بعض القذائف المطلقة من غزة، إلا أن عددا منها يصل إلى أهدافه داخل إسرائيل.
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