بطاقات حفل عمرو دياب في السوق السوداء!

على الرغم من المشاكل التي تواجه حفل “الهضبة” عمرو دياب المتوقع اقامته في بيروت في التاسع عشر من آب المقبل، ومنها المشكلة العالقة بين دياب وورثة المنتج اللبناني راحل جان صليبا والتي مضى عليها 12 عاماً، أكدت معلومات خاصة لـ”نواعم” أن الحفل سيقام في موعده من دون أي تغيير.
وقال مصدر إنه يجري إتمام كل المعاملات الخاصة بالأمن العام بشأن دخول عمرو دياب وفرقته الى بيروت، وسيصار الى الاعلان عن الموافقات خلال ساعات.
وفيما يتعلق بتذاكر الحفل، أوضح المصدر ان الشركة تتلقى شكاوى عن مبيع بطاقات في السوق السوداء، اذ ان معظم البطاقات نفذت من السوق بسبب ما يعرف بتجار السوق السوداء، وما يدفع بالشركة الى الاعلان عن فتح مساحات زيادة للمقاعد في المكان المخصص للحفل، وإصدار سلسلة جديدة من بطاقات المبيعات وذلك أمام تهافت كبير لشرائها الامر الذي صدم المنظمين لجهة كثرة الطلب.
وكشف المصدر لـ”نواعم” ان الشركة استوفت كافة الشروط القانونية واللوجستية الخاصة بهذا الحفل، وهي لا تقوم بأي أمر من دون الرجوع الى وكيلها القانوني.
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