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بطاقات Pay Cards… في خدمة المنظمات غير الحكومية￼
محلي
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الجمعة 29 تموز 2022
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يضع بنك بيروت قنوات إلكترونية في تصرّف المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية تلبّي كافة احتياجاتها المصرفية لتتمكن من الإستمرار بأعمالها الخيرية. ويتيح المصرف للمنظمات والجمعيات من خلال هذه الخدمة إمكانية تسديد المساعدات للمستفيدين عبر بطاقات Pay Cards وذلك لتفادي التعامل بالمال النقديّ وما قد يحمله من مخاطر. علاوةً على ذلك، يستطيع المستفيد سحب المساعدات نقداً بالليرة اللبنانية أو بالدولار عبر خدمة الصرّاف الآليّ المتوفّرة على كافة الأراضي اللبنانية على مدار الساعة.

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