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بطاقة Pay Card: الحل لرواتب واجور الموظفين
محلي
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الخميس 18 آب 2022
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كي لا يشكّل صرف الرواتب عناءً على أرباب العمل في ختام كل شهر، يقدّم بنك بيروت خدمة إلكترونية مخصصة للشركات هي بطاقات Pay Cards التي تتيح للمؤسسات تسديد رواتب واجور الموظفين والعمال الموسميين بصورة آلية وفورية. فهذه الخدمة إلكترونية تتم عبر الانترنت، ولا تستدعي زيارة المصرف ولا أن يكون للمستفيدين حساب مصرفي.
فضلاً عن ذلك، تتيح بطاقات Pay Cards دفع المساعدات الممنوحة من المنظمات غير الحكومية المحليّة والدوليّة مع إمكانية تتبّع آنيّ لعمليّات سحب هذه المساعدات التي يمكن أن تُدفع بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي.

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