بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس دانت جريمة حمص: الشعب السوري يتحمّل صليب محنته عنفًا وإرهابًا

اعتبر المركز الأنطاكي الأرثوذكسي للإعلام في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أن ” يد الإثم والجريمة والغدر امتدت أمس إلى حمص باستهداف حفل تخريج ضباط الكلية العسكرية بطائرات درون مسيرة محملة بذخيرة. وقد أسفر الاعتداء الآثم عن ارتقاء عشرات الشهداء من التلاميذ والأهل”.
أضاف البيان :”إن التراب الذي شرب دم الشهداء لم يسأل إذا كان هذا الدم مسلماً أو مسيحياً” كما قال المثلث الرحمة البطريرك الياس الرابع معوض. وما حدث الأمس يؤكد دوماً وأبداً وحدة الشعب السوري الذي يتحمل ويتحمل صليب محنته عنفاً وتدميراً وإرهاباً وقتلاً وخطفاً وحصاراً آثماً وتشريداً وأزمةً اقتصاديةً خانقةً ودماً يراق. كل ذلك والإنسان ههنا يدفع من دمه فاتورة المتاجرة بـ”حقوق الإنسان” التي تُستخدم طبقاً للمصالح فتصمت أفواهها عند أحداث وتتكلّم عند أخرى.”
ختم:”تدين بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وتشجب ما حصل أمس وتتقدم بالتعزية إلى سوريا قيادةً وشعباً وتعزي ذوي الضحايا وتسأل الشفاء للمصابين والرحمة الإلهية للشهداء والافتقاد الإلهي لذويهم وللمختصين بهم”.
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