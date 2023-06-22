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بطل لبنان يوسف بك كرم… قديساً؟
محلي
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الخميس 22 حزيران 2023
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عين البطريرك الماروني بشارة الراعي لجنة أسقفية لدراسة فتح دعوى تطويب يوسف بك كرم، بناء على طلب النائب البطريركي في إهدن – زغرتا.
وتألفت اللجنة من المطارنة جوزف نفاع، حنا علوان، ناصر – مارون الجميل، جوزف معوض، الياس الجمهوري، أسطفان فرنجية.

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