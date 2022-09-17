بطولة لبنان في كرة القدم: الساحل غلب العهد وفوز ثالث للبرج

ألحق شباب الساحل خسارة اولى بالعهد حامل اللقب، بفوزه عليه 1 – 0 في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.
وسجل الاصابة للفريق الازرق فضل عنتر من هجمة مرتدة في الدقيقة 87، وارسل الكرة متوسطة الارتفاع الى يمين الحارس شاكر وهبي.
وهذا الفوز الاول لشباب الساحل هذا الموسم بعد تعادلين، والخسارة الاولى للعهد بعد فوز وتعادل.
وعلى ملعب الامام موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية، حقق البرج فوزه الثالث تواليا على مضيفه الشباب الغارية 2 – 0.
وبهذا الفوز، ضمن البرج الاحتفاظ بالصدارة اسبوعا ثانيا تواليا.
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